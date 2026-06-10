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Сколько такси и маршруток конфисковали власти в этом году

  • 10.06.2026, 13:34
Сколько такси и маршруток конфисковали власти в этом году

Счет идет на десятки.

За пять месяцев по представлению Транспортной инспекции Минтранса Беларуси было конфисковано 79 транспортных средств.

61 из них составили автомобили-такси, 16 - автобусы категории М2 и 2 - автобусы категории М3, такие данные привел в интервью БЕЛТА заместитель начальника Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Дмитрий Куликовский.

Конфискации по законодательству могут быть повергнуты транспортные средства владельцев, которые осуществляют предпринимательскую деятельности без государственной регистрации или она запрещена.

Что касается самых распространенных нарушений таксистов и маршрутчиков, то это несоответствие внешнего оформления транспортного средства нормам (246 нарушений за 5 месяцев 2026 года) и отсутствие у водителя при себе необходимых документов (118).

Автомобилей с неисправностями, при которых запрещена эксплуатация, выявлено \в январе - апреле 2026-го - 55. На четвертом месте в год введения реестра по распространенности было несоответствие водителя установленным требованиям. В этом году таких нарушений не выявлено.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, в Беларуси изменили правила для такси.

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