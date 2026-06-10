Сколько такси и маршруток конфисковали власти в этом году
- 10.06.2026, 13:34
Счет идет на десятки.
За пять месяцев по представлению Транспортной инспекции Минтранса Беларуси было конфисковано 79 транспортных средств.
61 из них составили автомобили-такси, 16 - автобусы категории М2 и 2 - автобусы категории М3, такие данные привел в интервью БЕЛТА заместитель начальника Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Дмитрий Куликовский.
Конфискации по законодательству могут быть повергнуты транспортные средства владельцев, которые осуществляют предпринимательскую деятельности без государственной регистрации или она запрещена.
Что касается самых распространенных нарушений таксистов и маршрутчиков, то это несоответствие внешнего оформления транспортного средства нормам (246 нарушений за 5 месяцев 2026 года) и отсутствие у водителя при себе необходимых документов (118).
Автомобилей с неисправностями, при которых запрещена эксплуатация, выявлено \в январе - апреле 2026-го - 55. На четвертом месте в год введения реестра по распространенности было несоответствие водителя установленным требованиям. В этом году таких нарушений не выявлено.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, в Беларуси изменили правила для такси.