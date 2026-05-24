В Беларуси изменили правила для такси
- 24.05.2026, 20:21
Стали известны подробности новых требований.
В Беларуси меняют правила работы такси: на что обратить внимание, рассказала news.by председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров Екатерина Станкевич.
Ранее резонанс среди водителей получило требование подтверждать квалификацию раз в два года. Сейчас эту норму убрали.
Противоречивую реакцию у таксистов вызвало озвученное годами ранее требование проходить специальные курсы для работы с пассажирами.
Сейчас власти убрали эту норму. Но, что важно, только в сфере перевозок такси.
Водителям автобусов и маршруток нужно раз в пять лет повышать свою квалификацию.
Таким образом, таксистам нужно проходить обучающие курсы лишь однажды – при входе на рынок.
Отмену двухгодичного подтверждения связали с недостаточной эффективностью при высоких затратах.
Прокомментировал специалист и нашумевшую в сети историю: девушка возвращалась из аэропорта ночью, а водитель высадил ее за то, что она изменила способ оплаты.
Все обстоятельства неизвестны, но Станкевич разъяснила, может ли пассажир менять способ оплаты во время поездки.
С законодательной точки зрения право выбирать способ оплаты принадлежит пассажиру, пояснила председатель. По ее словам, в такси должна быть возможность оплатить как наличными деньгами, так и безналичными средствами.
Это защищает пассажира от незаконных действий, от завышения километража или стоимости, считает спикер.