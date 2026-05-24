24 мая 2026, воскресенье, 21:15
В Беларуси изменили правила для такси

  • 24.05.2026, 20:21
  • 1,358
Стали известны подробности новых требований.

В Беларуси меняют правила работы такси: на что обратить внимание, рассказала news.by председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров Екатерина Станкевич.

Ранее резонанс среди водителей получило требование подтверждать квалификацию раз в два года. Сейчас эту норму убрали.

Противоречивую реакцию у таксистов вызвало озвученное годами ранее требование проходить специальные курсы для работы с пассажирами.

Сейчас власти убрали эту норму. Но, что важно, только в сфере перевозок такси.

Водителям автобусов и маршруток нужно раз в пять лет повышать свою квалификацию.

Таким образом, таксистам нужно проходить обучающие курсы лишь однажды – при входе на рынок.

Отмену двухгодичного подтверждения связали с недостаточной эффективностью при высоких затратах.

Прокомментировал специалист и нашумевшую в сети историю: девушка возвращалась из аэропорта ночью, а водитель высадил ее за то, что она изменила способ оплаты.

Все обстоятельства неизвестны, но Станкевич разъяснила, может ли пассажир менять способ оплаты во время поездки.

С законодательной точки зрения право выбирать способ оплаты принадлежит пассажиру, пояснила председатель. По ее словам, в такси должна быть возможность оплатить как наличными деньгами, так и безналичными средствами.

Это защищает пассажира от незаконных действий, от завышения километража или стоимости, считает спикер.

