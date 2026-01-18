закрыть
18 января 2026, воскресенье, 15:15
Дома на Камчатке заметены снегом по второй этаж

  • 18.01.2026, 15:52
  • 1,382
Дома на Камчатке заметены снегом по второй этаж

На полуостров обрушилась крупнейшая за последние 30 лет буря.

Камчатка переживает снежную бурю, которую синоптики называют самой сильной за последние 30 лет. Дома в Петропавловске-Камчатском заметены по второй этаж и выше, подъезды заблокированы, люди выбираются из квартир через окна и прыгают прямо в сугробы. После гибели двух жителей края 16 января власти ввели режим ЧС. Продукты в магазинах на исходе, а скорая помощь не может проехать в труднодоступные районы – к первому пострадавшему от снега она добралась с большим опозданием, и он погиб. Поскольку общественный транспорт оказался парализован, власти начали использовать автозаки Росгвардии для перевозки людей, пишет «Сибирь.Реалии».

Погиб, не дождавшись скорой

Первый погибший от схода снега с крыши жил в Петропавловске-Камчатском. По словам родных и соседей, 60-летний Игорь Быков возвращался с работы из Центра управления в кризисных ситуациях, когда на него упала снежная глыба с дома.

– Он уже почти дошел, когда эта лавина с дома по Советской на него упала. Это все видели соседи, тут же вызвали спасателей, медиков, стали его сами откапывать. Откопали, когда пульс еще был! – говорит родственница погибшего Ольга (имена всех собеседников редакции изменены для их безопасности). – Но потом медики из-за нечищеных улиц приехали слишком поздно. Я видела, как люди несут до магистралей своих соседей на руках до машин скорой. Неужели нельзя было как-то организовать это? Снегоходами обеспечить или еще что-то придумать? Нет слов просто. Спасателей явно не хватает – надо соглашаться на любую помощь, везти из других регионов. Нет, говорят, все под контролем, мы справляемся – зачем так врать?

Соседи Быкова подтверждают, что медики только через несколько часов добрались до пострадавшего. К тому времени он скончался от полученных травм.

– Мы боялись его тронуть, потому что непонятно, какие там переломы. Можно же было повредить что-то в процессе. Так бы, конечно, схватили и понесли на руках до застрявшей машины скорой, – говорит сосед погибшего Олег. – Почему спасатели не догадались помогать медикам доезжать до больных, мы не знаем. У них же есть снегоходы и другая техника. Не понимаю. Это не в укор спасателям, но их же нужно организовать – а этого не было. Плюс их очевидно не хватало на весь город. Я вижу, что люди как-то больше сами спасались и помогали друг другу. Сами заказывали тяжелую технику и вызволяли себя и своих близких. Отдельный вопрос – почему платно эта техника работала, а власти не могли ее привлечь? Неужели нельзя было все ресурсы на это кинуть? Нет своей техники, арендуем все, что есть в городе?

Родственник Олега из частного сектора под Петропавловском заказывал за свой счет снегоуборочную машину, чтобы до района, где полностью отключили электричество, смогли добраться рабочие-ремонтники.

– У нас вырубило во всем районе свет. Сказали – поломка на линии, но приехать починить не можем, до вас не добраться. Сказали, вот расчистите снег, мы приедем, – цитирует энергослужбу Игорь. – Это опасно, потому что дома тут новые, большинство отапливается за счет электричества. Мой – остыл за первые 8 часов без света. Поэтому я встал, раскидал снег у входа, оценил фронт работ, понял, что сами мы с соседями не вывезем. И заказал машину. Вышло охренеть сколько. А что делать? Потом с горем пополам починили сети и еще сутки не понимали, почему все равно не работает. Сейчас свет есть, слава богу.

Вечером 15 января в Петропавловске-Камчатском погиб еще один человек. В микрорайоне Сероглазка, который местные называют «одним из самых заметенных», огромная глыба снега с крыши частного дома на улице Макарова упала на 62-летнего мужчину. Его пытались реанимировать, но спасти не удалось – он погиб на месте. После этого случая власти города ввели режим ЧС.

«В городе объявлена лавинная опасность. Жителям рекомендуют оставаться дома, не выходить на улицу и избегать прохода под скатными крышами», – выдала релиз администрация Петропавловска.

Все авиарейсы были отменены до 17 января. Камчатское авиапредприятие объявило, что все отмененные с 9 по 16 января вылеты в Тиличики и другие отдаленные поселки северной части полуострова будут выполнены 17 января.

– Наш рейс до Парамушира (курильский остров) опять отменен, – говорит Ирина. – Понятно, что в городе проблемы большие и отель вряд ли дадут. Но можно же было хотя бы талоны на питание дать?!

В главном аэропорту Камчатки были отменены десятки вылетов – рейсы в Никольское, Усть-Хайрюзово, Тиличики, Палану, Оссору и обратно. Многие рейсы вылетели с задержкой почти на сутки – в частности, во Владивосток, Северо-Курильск, Москву, Хабаровск.

Вышел из окна

Сильнейший снегопад на Камчатку принес Охотоморский циклон. За 13-14 января в крае выпало 52% месячной нормы осадков. Особенно катастрофичная ситуация сложилась в Петропавловске-Камчатском, где сугробы в среднем выросли почти до полутора метров, а местами и высоты в три этажа.

Только 16 января циклон начал отступать и люди принялись откапывать свои дома, машины, чтобы попытаться добраться до своих пожилых родственников. В выходные, 17-18 января, в крае ожидают морозы.

Жители Петропавловска отмечают, что прогнозы синоптиков никак не готовили их к тому, что случилось.

– К 13 января мы готовились к тому, что придется несколько часов посидеть дома, возможно, пропустить работу. Мы даже специально не закупали продукты, оставался обычный запас на пару-тройку дней. А в итоге мы пятый день не выходим. Точнее, мужу пришлось вчера – потому что двое детей, а мы подъели последнее, я вчера горох варила. Чисто блокада – хлеба уже третий день не видим, – признается Валентина из микрорайона «9-й километр» Петропавловска-Камчатский.

– Муж, кстати, из придомового магазина вернулся ни с чем – купил полусгнившей картошки, какие-то «Дошираки» еще достались и перловку. Больше ничего, сказал, в ближайшем магазине нету – ни молока, ни хлеба, ни яиц, ни овощей. Сосед два дня назад дополз до следующего магазина, который побольше – полдня потратил – сказал, там тоже все на исходе было. Поделились с нами картошкой и молоком. Я не знаю, как у других, но у нас тут никто из чиновников рядом не живет. Поэтому пятый день шторма идет, а ничего не чистят.

Жители дома прыгают из окон верхних этажей прямо в сугроб – местные протоптали дорожку в пухляке, выбраться через окна первого этажа или через дверь подъезда по-прежнему невозможно, они наглухо завалены снегом.

– У нас соседям с первого этажа выдавило окна снегом. Пока ничего не отремонтируешь – все завалено, забито наглухо. Мы приютили их у себя. Они звонили спасателям, никто не приехал. Ну, как – сначала долго не могли дозвониться, связь пропала – потом им сказали: ну, вы живы там? Ну оставайтесь пока у соседей. До вас очередь дойдет, – говорит Светлана из Петропавловска. – Ну, вот ждем, пока не дошла очередь.

Примерно то же самое отвечали на вызов Зинаиды Анатольевны и ее родных. В итоге вызволять пенсионерку из снежной западни родственникам пришлось самим – для этого они откопали свой дом, а потом прорвались на другой конец города.

– В Петропавловске-Камчатском до сих пор чистят только магистральные проезды, если живешь вдалеке – все, швах, откапывайся сам. Мы-то молодые – два дня лопатой с женой помахали, дом откопали. А бабушка одна – на первом этаже, там все завалено снегом, она в шоке, панике, гипертония. Врачи сказали, что был инсульт, мы вовремя ее привезли, – говорит Сергей. – Хорошо, что мы не ждали, пока скорая начнет ездить до Ленинского района, пробрались сами, расчистили ее подъезд. Заодно захватили ее соседку – та тоже была в плохом состоянии: до скорой дозвонилась, но те за два дня так и не приехали. Я боюсь, что, только когда все раскопаем – только тогда узнаем, сколько стариков одиноких по квартирам за эту неделю блокады умерли. По сути, моя бабушка тоже умирала за закрытой дверью.

По словам собеседников «Сибирь.Реалии», самая сложная обстановка с заблокированными подъездами и окнами первых этажей многоэтажек сложилась в пяти микрорайонах Петропавловска-Камчатского – в «9-м километре», «Горизонте», «Северо-Востоке», «СРВ» и микрорайоне «6-й километр».

