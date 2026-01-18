Дома на Камчатке заметены снегом по второй этаж 1 18.01.2026, 15:52

На полуостров обрушилась крупнейшая за последние 30 лет буря.

Камчатка переживает снежную бурю, которую синоптики называют самой сильной за последние 30 лет. Дома в Петропавловске-Камчатском заметены по второй этаж и выше, подъезды заблокированы, люди выбираются из квартир через окна и прыгают прямо в сугробы. После гибели двух жителей края 16 января власти ввели режим ЧС. Продукты в магазинах на исходе, а скорая помощь не может проехать в труднодоступные районы – к первому пострадавшему от снега она добралась с большим опозданием, и он погиб. Поскольку общественный транспорт оказался парализован, власти начали использовать автозаки Росгвардии для перевозки людей, пишет «Сибирь.Реалии».

Погиб, не дождавшись скорой

Первый погибший от схода снега с крыши жил в Петропавловске-Камчатском. По словам родных и соседей, 60-летний Игорь Быков возвращался с работы из Центра управления в кризисных ситуациях, когда на него упала снежная глыба с дома.

– Он уже почти дошел, когда эта лавина с дома по Советской на него упала. Это все видели соседи, тут же вызвали спасателей, медиков, стали его сами откапывать. Откопали, когда пульс еще был! – говорит родственница погибшего Ольга (имена всех собеседников редакции изменены для их безопасности). – Но потом медики из-за нечищеных улиц приехали слишком поздно. Я видела, как люди несут до магистралей своих соседей на руках до машин скорой. Неужели нельзя было как-то организовать это? Снегоходами обеспечить или еще что-то придумать? Нет слов просто. Спасателей явно не хватает – надо соглашаться на любую помощь, везти из других регионов. Нет, говорят, все под контролем, мы справляемся – зачем так врать?

Соседи Быкова подтверждают, что медики только через несколько часов добрались до пострадавшего. К тому времени он скончался от полученных травм.

– Мы боялись его тронуть, потому что непонятно, какие там переломы. Можно же было повредить что-то в процессе. Так бы, конечно, схватили и понесли на руках до застрявшей машины скорой, – говорит сосед погибшего Олег. – Почему спасатели не догадались помогать медикам доезжать до больных, мы не знаем. У них же есть снегоходы и другая техника. Не понимаю. Это не в укор спасателям, но их же нужно организовать – а этого не было. Плюс их очевидно не хватало на весь город. Я вижу, что люди как-то больше сами спасались и помогали друг другу. Сами заказывали тяжелую технику и вызволяли себя и своих близких. Отдельный вопрос – почему платно эта техника работала, а власти не могли ее привлечь? Неужели нельзя было все ресурсы на это кинуть? Нет своей техники, арендуем все, что есть в городе?

Родственник Олега из частного сектора под Петропавловском заказывал за свой счет снегоуборочную машину, чтобы до района, где полностью отключили электричество, смогли добраться рабочие-ремонтники.

– У нас вырубило во всем районе свет. Сказали – поломка на линии, но приехать починить не можем, до вас не добраться. Сказали, вот расчистите снег, мы приедем, – цитирует энергослужбу Игорь. – Это опасно, потому что дома тут новые, большинство отапливается за счет электричества. Мой – остыл за первые 8 часов без света. Поэтому я встал, раскидал снег у входа, оценил фронт работ, понял, что сами мы с соседями не вывезем. И заказал машину. Вышло охренеть сколько. А что делать? Потом с горем пополам починили сети и еще сутки не понимали, почему все равно не работает. Сейчас свет есть, слава богу.

Вечером 15 января в Петропавловске-Камчатском погиб еще один человек. В микрорайоне Сероглазка, который местные называют «одним из самых заметенных», огромная глыба снега с крыши частного дома на улице Макарова упала на 62-летнего мужчину. Его пытались реанимировать, но спасти не удалось – он погиб на месте. После этого случая власти города ввели режим ЧС.

«В городе объявлена лавинная опасность. Жителям рекомендуют оставаться дома, не выходить на улицу и избегать прохода под скатными крышами», – выдала релиз администрация Петропавловска.

Все авиарейсы были отменены до 17 января. Камчатское авиапредприятие объявило, что все отмененные с 9 по 16 января вылеты в Тиличики и другие отдаленные поселки северной части полуострова будут выполнены 17 января.

– Наш рейс до Парамушира (курильский остров) опять отменен, – говорит Ирина. – Понятно, что в городе проблемы большие и отель вряд ли дадут. Но можно же было хотя бы талоны на питание дать?!

В главном аэропорту Камчатки были отменены десятки вылетов – рейсы в Никольское, Усть-Хайрюзово, Тиличики, Палану, Оссору и обратно. Многие рейсы вылетели с задержкой почти на сутки – в частности, во Владивосток, Северо-Курильск, Москву, Хабаровск.

Вышел из окна

Сильнейший снегопад на Камчатку принес Охотоморский циклон. За 13-14 января в крае выпало 52% месячной нормы осадков. Особенно катастрофичная ситуация сложилась в Петропавловске-Камчатском, где сугробы в среднем выросли почти до полутора метров, а местами и высоты в три этажа.

Только 16 января циклон начал отступать и люди принялись откапывать свои дома, машины, чтобы попытаться добраться до своих пожилых родственников. В выходные, 17-18 января, в крае ожидают морозы.

Жители Петропавловска отмечают, что прогнозы синоптиков никак не готовили их к тому, что случилось.

– К 13 января мы готовились к тому, что придется несколько часов посидеть дома, возможно, пропустить работу. Мы даже специально не закупали продукты, оставался обычный запас на пару-тройку дней. А в итоге мы пятый день не выходим. Точнее, мужу пришлось вчера – потому что двое детей, а мы подъели последнее, я вчера горох варила. Чисто блокада – хлеба уже третий день не видим, – признается Валентина из микрорайона «9-й километр» Петропавловска-Камчатский.

– Муж, кстати, из придомового магазина вернулся ни с чем – купил полусгнившей картошки, какие-то «Дошираки» еще достались и перловку. Больше ничего, сказал, в ближайшем магазине нету – ни молока, ни хлеба, ни яиц, ни овощей. Сосед два дня назад дополз до следующего магазина, который побольше – полдня потратил – сказал, там тоже все на исходе было. Поделились с нами картошкой и молоком. Я не знаю, как у других, но у нас тут никто из чиновников рядом не живет. Поэтому пятый день шторма идет, а ничего не чистят.

Жители дома прыгают из окон верхних этажей прямо в сугроб – местные протоптали дорожку в пухляке, выбраться через окна первого этажа или через дверь подъезда по-прежнему невозможно, они наглухо завалены снегом.

– У нас соседям с первого этажа выдавило окна снегом. Пока ничего не отремонтируешь – все завалено, забито наглухо. Мы приютили их у себя. Они звонили спасателям, никто не приехал. Ну, как – сначала долго не могли дозвониться, связь пропала – потом им сказали: ну, вы живы там? Ну оставайтесь пока у соседей. До вас очередь дойдет, – говорит Светлана из Петропавловска. – Ну, вот ждем, пока не дошла очередь.

Примерно то же самое отвечали на вызов Зинаиды Анатольевны и ее родных. В итоге вызволять пенсионерку из снежной западни родственникам пришлось самим – для этого они откопали свой дом, а потом прорвались на другой конец города.

– В Петропавловске-Камчатском до сих пор чистят только магистральные проезды, если живешь вдалеке – все, швах, откапывайся сам. Мы-то молодые – два дня лопатой с женой помахали, дом откопали. А бабушка одна – на первом этаже, там все завалено снегом, она в шоке, панике, гипертония. Врачи сказали, что был инсульт, мы вовремя ее привезли, – говорит Сергей. – Хорошо, что мы не ждали, пока скорая начнет ездить до Ленинского района, пробрались сами, расчистили ее подъезд. Заодно захватили ее соседку – та тоже была в плохом состоянии: до скорой дозвонилась, но те за два дня так и не приехали. Я боюсь, что, только когда все раскопаем – только тогда узнаем, сколько стариков одиноких по квартирам за эту неделю блокады умерли. По сути, моя бабушка тоже умирала за закрытой дверью.

По словам собеседников «Сибирь.Реалии», самая сложная обстановка с заблокированными подъездами и окнами первых этажей многоэтажек сложилась в пяти микрорайонах Петропавловска-Камчатского – в «9-м километре», «Горизонте», «Северо-Востоке», «СРВ» и микрорайоне «6-й километр».

