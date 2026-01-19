Airbus проводит испытания китайских человекоподобных роботов 19.01.2026, 11:54

UBTech Robotics

Робот сам координирует движения, распознает объекты и адаптируется.

Европейский авиастроительный концерн Airbus заключил соглашение с китайской компанией UBTech Robotics о тестировании гуманоидных роботов на производственных площадках по сборке самолетов. Партнерство станет важным шагом для выхода китайских промышленных гуманоидов на глобальные авиационные линии сборки, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

В рамках сделки Airbus приобрел гуманоидного робота Walker S2 и совместно с UBTech изучит возможности его применения при выполнении задач в авиастроении. Производство самолетов предъявляет повышенные требования к точности, безопасности и надежности, что делает отрасль сложным испытательным полигоном для робототехники.

Walker S2 был представлен в июле прошлого года и предназначен для непрерывной промышленной работы. Рост робота — около 1,77 м; он оснащен ловкими манипуляторами, системой компьютерного зрения и может переносить грузы до 15 кг. Ключевая особенность — автономная система замены аккумуляторов, позволяющая работать круглосуточно без длительных перерывов на зарядку.

Робот управляется собственной ИИ-платформой Co Agent, которая координирует движения, распознает объекты и адаптируется к различным операциям на производственной линии. Ранее Walker S2 уже внедрили автопроизводитель BYD и контрактный гигант Foxconn.

Соглашение с Airbus последовало за недавним партнерством UBTech с американской Texas Instruments, где роботы также проходят испытания. Компания, основанная в 2012 году в Шэньчжэне и вышедшая на биржу Гонконга в 2023-м, сообщила о заказах на 1,4 млрд юаней ($201 млн) в прошлом году и планирует поставить десятки тысяч роботов в 2026 году. На фоне новости акции UBTech выросли на 6,76%.

