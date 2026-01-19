закрыть
19 января 2026, понедельник
«Летающий госпиталь» МЧС посетил Грозный во второй раз после аварии с Адамом Кадыровым

  • 19.01.2026, 17:00
В Грозном Ан-148 простоял ночь.

Медицинский самолет Ан-148 МЧС России, на котором Адама Кадырова после аварии, предположительно, доставили в Москву, вновь посетил Грозный, обратило внимание «Агентство». Туда он прилетел в воскресенье из Дубая. В Грозном Ан-148 простоял ночь, после чего вернулся в Москву.

По данным Flightradar24, Ан-148 с бортовым номером RA-61717, который оборудован шестью медико-эвакуационными модулями, вылетел из Москвы в воскресенье утром, в 13:00 – приземлился в Дубае. А уже через полтора часа вылетел в Грозный, где приземлился примерно в 18:00.

В 8:00 утра в понедельник самолет отправился из Грозного в Москву, а около 11:00 выключил транспондер на подлете к Бронницам, что позволяет предположить, что самолет направлялся в Жуковский.

Это уже второй всего за несколько дней визит «летающего госпиталя» МЧС России в Грозный. Первый он совершил в пятницу после сообщений об автокатастрофе с участием Адама Кадырова. Предположительно именно им сына главы Чечни доставили в Москву.

Примерно в одно время с ним из Грозного вылетел также личный самолет Рамзана Кадырова, который в Грозный прилетел в пятницу из Дубая. Оба самолета сели во Внуково.

Самолет Кадырова, согласно сервису Flightradar24, новых перелетов не совершал.

По данным чеченского оппозиционного телеграм-канала Niyso и блога «ВЧК-ОГПУ», Кадырова-младшего госпитализировали в Боткинскую больницу.

В Дубае семья главы Чечни владеет четырьмя виллами общей стоимостью более 20 млн долларов, писали «Важные истории». Одну из вилл Кадыров использовал как неофициально посольство Чечни в ОАЭ. Самолет главы Чечни регулярно летает в Дубай.

