Бен Аффлек не видит соперников в ChatGPT, Claude или Gemini 19.01.2026, 17:03

Бен Аффлек

Актер резко высказался о страхах вокруг искусственного интеллекта.

Актер и режиссер Бен Аффлек резко высказался о страхах вокруг искусственного интеллекта в киноиндустрии, заявив, что ИИ не представляет экзистенциальной угрозы для Голливуда, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

По словам Аффлека, современные языковые модели вроде ChatGPT, Claude или Gemini неспособны создавать по-настоящему качественные сценарии. «Они пишут плохо, потому что по своей природе тяготеют к среднему и банальному», — отметил он. Актер подчеркнул, что ИИ не сможет создавать фильмы «с нуля», а разговоры о полностью автономном кинопроизводстве назвал «чушью».

Аффлек также прокомментировал дискуссии, вспыхнувшие после появления первого полностью ИИ-сгенерированного актера в 2024 году. По его мнению, технологии развиваются не так быстро, как это подается, и в перспективе ИИ станет лишь инструментом, а не заменой людям.

Он добавил, что страхи часто подогреваются компаниями в поисках новых оценок и инвестиций, указав, что новые версии ИИ требуют гораздо больше ресурсов при скромном приросте качества. В итоге, по мнению Аффлека, кино всегда будет опираться на человеческое творчество и художественное мышление.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com