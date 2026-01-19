закрыть
Бен Аффлек не видит соперников в ChatGPT, Claude или Gemini

  • 19.01.2026, 17:03
Бен Аффлек не видит соперников в ChatGPT, Claude или Gemini
Бен Аффлек

Актер резко высказался о страхах вокруг искусственного интеллекта.

Актер и режиссер Бен Аффлек резко высказался о страхах вокруг искусственного интеллекта в киноиндустрии, заявив, что ИИ не представляет экзистенциальной угрозы для Голливуда, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

По словам Аффлека, современные языковые модели вроде ChatGPT, Claude или Gemini неспособны создавать по-настоящему качественные сценарии. «Они пишут плохо, потому что по своей природе тяготеют к среднему и банальному», — отметил он. Актер подчеркнул, что ИИ не сможет создавать фильмы «с нуля», а разговоры о полностью автономном кинопроизводстве назвал «чушью».

Аффлек также прокомментировал дискуссии, вспыхнувшие после появления первого полностью ИИ-сгенерированного актера в 2024 году. По его мнению, технологии развиваются не так быстро, как это подается, и в перспективе ИИ станет лишь инструментом, а не заменой людям.

Он добавил, что страхи часто подогреваются компаниями в поисках новых оценок и инвестиций, указав, что новые версии ИИ требуют гораздо больше ресурсов при скромном приросте качества. В итоге, по мнению Аффлека, кино всегда будет опираться на человеческое творчество и художественное мышление.

