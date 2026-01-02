«Лукашенко дали клюшкой между глаз»2
- 2.01.2026, 13:57
- 4,186
Белорусы высмеяли диктатора.
В прошлое воскресенье 150-килограммовый Лукашенко упал на льду и не смог подняться.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях отреагировали на происшествие с диктатором. Приводим некоторые из них:
«Жирный агрофюрер весит все 300 килограммов».
«Надо было еще клюшкой засветить между глаз, чтоб наверняка этого лося завалить».
«Лучше бы его тащили за ноги, а он кричал и упирался».
«Ах, якое свята магло адбыцца! Адно на ўсіх жаданне!»
«Как такого лёд держит».
«Хоккеист номер 68 мог бы стать героем Беларуси?»