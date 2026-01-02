закрыть
2 января 2026, пятница
«Лукашенко дали клюшкой между глаз»

2
  • 2.01.2026, 13:57
  • 4,186
«Лукашенко дали клюшкой между глаз»

Белорусы высмеяли диктатора.

В прошлое воскресенье 150-килограммовый Лукашенко упал на льду и не смог подняться.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях отреагировали на происшествие с диктатором. Приводим некоторые из них:

«Жирный агрофюрер весит все 300 килограммов».

«Надо было еще клюшкой засветить между глаз, чтоб наверняка этого лося завалить».

«Лучше бы его тащили за ноги, а он кричал и упирался».

«Ах, якое свята магло адбыцца! Адно на ўсіх жаданне!»

«Как такого лёд держит».

«Хоккеист номер 68 мог бы стать героем Беларуси?»

