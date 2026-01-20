закрыть
28 апреля 2026, вторник, 0:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России массовые банкротства в одном из главных секторов экономики

13
  • 20.01.2026, 16:45
  • 24,992
Закрытия пошли лавиной.

В Москве усиливается массовый обвал бизнеса в сфере общественного питания, одного из самых денежных в российской экономике. К середине января зафиксирована рекордная волна закрытия баров и ресторанов.

Только за неполный январь прекратили работу 45 популярных заведений — вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди закрывшихся известные места вроде «Дорогая, я перезвоню», Smoky BBQ, the toy и MiMi beerside.

По данным Telegram-канала Baza, это крупнейший обвал ресторанного рынка столицы со времен пандемии, и, как отмечают эксперты, это только начало.

Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы и основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов прямо заявил: отрасль теряет рентабельность. По его словам, рестораны больше не выдерживают нагрузки. Несмотря на разговоры властей о поддержке, фактически бизнес остается один на один с растущими расходами и падением спроса.

- Мы наблюдаем серьезный спад потребительской активности. Люди уходят в более дешевый сегмент. Растет стоимость продуктов, фонд заработной платы, а выручка падает, — пояснил он.

Россияне экономят, рестораны умирают

Посетителей становится все меньше. Россияне массово переходят на готовую еду из магазинов и доставку, отказываясь от походов в рестораны. Онлайн-торговля и полуфабрикаты вытесняют классический общепит.

Дополнительный удар нанес рост налоговой нагрузки и общее удорожание жизни. В условиях войны деньги уходят не на досуг, а на выживание.

Прогноз мрачнее некуда

По оценкам экспертов, в 2026 году в Москве закроются не менее 465 заведений. Это станет абсолютным антирекордом. Малый бизнес, на котором держится ресторанная отрасль, просто не выдерживает давления.

Фактически война и экономическая политика Кремля уничтожают целую индустрию. Рестораны закрываются один за другим, а столица теряет не только бизнес, но и привычную городскую жизнь.

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

