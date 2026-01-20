Белорусов попросили не включать в одну розетку несколько приборов

  • 20.01.2026, 17:55
В чем дело?

Белорусов попросили не включать в одну розетку несколько приборов, чтобы не допустить перегрузки электрической сети. Эта проблема с приходом сильных морозов традиционно усугубляется, ведь многие начинают активно пользоваться обогревателями. Вот о чём следует помнить, прежде чем включать обогреватель в розетку.

Cоветы дали в официальном Telegram-канале председателя Гомельского горисполкома. У любого электрического прибора есть своя минимальная мощность электросети, необходимая для его полноценной работы:

- компьютеру нужно в среднем 1 кВт,

- пылесосу - около 0,8 кВт,

- электрочайнику - в среднем 1,2 кВт,

- микроволновке - около 1,5 кВт,

- обогревателю - те же 1,5 кВт.

Если включить все эти приборы разом, в одну розетку, даже используя удлинитель, потребуется мощность около 6 кВт. Если вы не уверены, что электрический кабель, который запитывает эту розетку, рассчитан на такую мощность, делать этого ни в коем случае нельзя.

- В этом случае токопроводящая жила кабеля сильно нагревается. От высокой температуры начинает повреждаться изоляция электропроводки, а сам металл начинает терять свои первоначальные свойства проводить ток, - описали последствия такой чрезмерной нагрузки на сеть специалисты.

Да, последствия могут обнаружиться не сразу, но рано или поздно последняя капля точно упадёт и может обернуться коротким замыканием и серьёзным пожаром.

Вот самые главные рекомендации специалистов:

- не включать несколько приборов в одну розетку или удлинитель;

- использовать только исправные удлинители и сетевые фильтры;

- не оставлять обогреватели без присмотра, особенно на ночь;

- контролировать состояние проводки в доме (насторожить должен запах гари, нагрев розеток или мерцание лампочек);

- не использовать самодельные или поврежденные электроприборы.

Александр Левченко
Ирина Халип
Аркадий Дубнов
Дмитрий Чернышев