28 апреля 2026, вторник, 0:40
Почему истребители садятся гораздо быстрее гражданских самолетов

  • 20.01.2026, 18:02
Для авиакомпаний важны комфорт пассажиров и минимальные перегрузки.

Хотя истребители и пассажирские лайнеры приземляются на одни и те же взлетно-посадочные полосы, делают они это по совершенно разным правилам. Причина — в различиях конструкции, задач и философии безопасности, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Гражданские самолеты спроектированы для комфорта и устойчивости. Длинные крылья, закрылки и предкрылки позволяют им заходить на посадку на относительно низких скоростях — обычно 240–270 км/ч — и выполнять плавное выравнивание перед мягким касанием полосы. Для авиакомпаний важны комфорт пассажиров и минимальные перегрузки.

Истребители, напротив, создаются для скорости, маневренности и боевого применения. Их крылья меньше и тоньше, часто стреловидные, что обеспечивает отличные характеристики на сверхзвуковых скоростях, но ухудшает поведение на малых скоростях. Из-за высокой нагрузки на крыло боевые самолеты вынуждены садиться быстрее — обычно на скоростях 270–340 км/ч и выше.

Кроме того, истребители используют минимальное выравнивание и предпочитают жесткое, «уверенное» касание полосы для быстрого торможения. Часто они заходят на посадку с большим углом — с заметно поднятым носом, что выглядело бы пугающе для пассажиров лайнера.

Различается и философия безопасности. В гражданской авиации упор делается на автоматизацию. В военной — на подготовку пилота, компьютерную стабилизацию и готовность работать в более рискованных условиях.

В итоге и пассажирские самолеты, и истребители успешно приземляются, но делают это по-разному — в соответствии со своими задачами.

Лукашенко загнан в угол
