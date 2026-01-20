В Кобрине выставили на продажу здание синагоги XVIII века 6 20.01.2026, 19:46

Синагога является одной из крупнейших в Беларуси.

В Кобрине снова выставили на продажу здание одной из крупнейших синагог Беларуси — памятник XVIII века. Здание продается за долги компании «Жилбудкомплект», известной незавершенным жилым проектом в Минске. Сейчас объект появился на площадке «БелЮрОбеспечение», а его стоимость значительно уменьшилась, пишет «Смартпресс».

Синагога расположена в Кобрине, по адресу улица Первомайская, 40. Общая площадь здания — 1068 квадратных метров. Это каменное культовое сооружение с мансардой и несколькими пристройками. При этом здание имеет статус памятника историко-культурного наследия.

Синагога была построена в XVIII веке, когда еврейская община составляла значительную часть населения Кобрина. До войны в городе действовало более семи синагог, но после Второй мировой сохранилась только эта. Во время немецкой оккупации здание стало центром гетто, куда сгоняли евреев из окрестностей.

После войны синагога перестала использоваться по религиозному назначению: ценности вывезли, а помещения приспособили под хозяйственные нужды. В разные годы здесь размещались производственные объекты, а в 1980‑х в здании работал цех по выпуску пива и безалкогольных напитков Кобринского консервного завода. С 1990‑х годов здание начало постепенно разрушаться.

Ранее обсуждались планы восстановления синагоги — предполагалось здесь создать культурный центр еврейства Западной Беларуси, музей истории и этнографии, а также действующую синагогу, но эти замыслы так и не были реализованы.

Причина продажи — финансовые проблемы бывшего владельца. Компания «Жилстройкомплект» не выполнила обязательства перед сотнями дольщиков в Минске, после чего ее руководители были осуждены, а имущество выставлено на торги.

Вместе со зданием новый владелец получит земельный участок площадью 57 соток, который можно использовать только для религиозных (культовых) целей. Электронные торги назначены на 3 февраля, начальная цена составляет 122 тысячи рублей — значительно меньше, чем в прошлом году, когда синагогу пытались продать за 600 тысяч.

