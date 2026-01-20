В Таиланде исчезла OnlyFans-модель из Пинска
- 20.01.2026, 20:28
- 26,838
Ее могли продать в Мьянму.
Белорусская OnlyFans-модель Валерия, которая родом из Пинска, пропала в Таиланде. Её родственники боятся, что девушку могли продать в рабство в Мьянму, пишет российский телеграм-канал Shot.
23‑летняя девушка уже неделю не выходит на связь с друзьями и родственниками. Говорят, что ее сообщения читаются, но ответов нет. Последний раз она разговаривала с подругой 13 января.
Валерия переехала в Паттайю в 2023 году и зарабатывала продажей своих эротических фото под ником Lanalourenc, а также организовывала тусовки. В октябре 2025 года она переехала на Пхукет.
Друзья отмечают, что девушка употребляла запрещенные вещества и иногда была в компании сомнительных людей, но никогда раньше не пропадала без вести.
После того как связь с ней прервалась, родственники стали подозревать, что ее могли похитить и продать в рабство в другую страну.
Ранее стало известно, что 26‑летняя белорусская певица Вера Кравцова, бывшая участница шоу «Голос», также приехала в Таиланд на подработку моделью, но попала в рабство в Мьянму, где ее, как предполагается, убили и продали на органы.