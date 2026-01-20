Ученый рассказал, как уснуть за 5 минут 3 20.01.2026, 22:49

Прием довольно простой.

Ученый Эндрю Хуберман заявил, что простой прием может помочь снова заснуть, если человек проснулся посреди ночи. По его словам, метод занимает всего несколько минут и основан на физиологии, а не на медитативных или «эзотерических» практиках, пишет Unilad.

По словам Хубермана, проблема ночных пробуждений часто усугубляется тревогой. Проснувшись, человек начинает считать оставшиеся часы сна, из-за чего уровень стресса растет и уснуть становится еще сложнее.

Ученый объяснил, что в таких случаях стоит сосредоточиться на дыхании и движении глаз. Он рекомендует не открывать глаза, делать медленные, длинные выдохи и при этом плавно двигать глазами из стороны в сторону под закрытыми веками. По его словам, это помогает снизить возбуждение нервной системы.

Хуберман подчеркнул, что метод не является универсальным решением и может работать не всегда, однако считает его достаточно эффективным, чтобы попробовать. Он также отметил, что связь между дыханием, движением глаз и уровнем стресса хорошо изучена и подтверждена научными исследованиями.

Эндрю добавил, что речь идет не о «трюке», а о базовой работе нервной системы, которая влияет на то, как организм реагирует на стресс и переходит в состояние покоя.

