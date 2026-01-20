28 апреля 2026, вторник, 0:28
В Канаде смоделировали сценарий военного вторжения США

7
  • 20.01.2026, 23:16
  • 6,482
Впервые за сто лет.

В Канаде впервые за более чем сто лет провели теоретическое моделирование действий на случай возможного военного вторжения Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что пока речь идет о теоретической модели, а не о реальном оперативном плане.

При моделировании планировщики исходили из сценария, по которому американские войска могут захватить ключевые стратегические позиции Канады на суше и на море в течение одной недели, а возможно, и всего за несколько дней.

По оценкам чиновников, Канада не имеет достаточных регулярных сил, а также современного вооружения для отражения полномасштабного нападения США.

Поэтому теоретический ответ предполагает переход к методам нетрадиционной войны: использование небольших групп иррегулярных сил или вооруженных гражданских лиц, которые будут применять тактику засад, диверсий, внезапных нападений и использовать беспилотники.

«Канадская модель реагирования сосредоточена на тактике повстанческого типа, подобной той, которая использовалась в Афганистане бойцами, сопротивлявшимися советским, а позже американским войскам», - говорится в публикации.

