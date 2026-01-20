ВСУ продвинулись на Покровском направлении
- 20.01.2026, 23:51
В течение суток наземные подразделения 132-го отдельного разведывательного батальона провели зачистку на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, защитники продвинулись вперед на расстояние около 900 метров, закрепив контроль над местностью.
Также операторы БпЛА «Кары небесной» 132-го отдельного разведывательного батальона 7-го корпуса БР ДШВ обеспечивали непрерывный контроль района с воздуха, выявляли противника и отслеживали его передвижение в зоне проведения зачистки.
Параллельно мобильные группы на квадроциклах действовали на земле, осуществляя маневровое продвижение и непосредственную зачистку территории.
В результате операции враг лишен возможности использовать эту территорию для укрытия или маневра.