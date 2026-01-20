закрыть
28 апреля 2026, вторник, 0:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ продвинулись на Покровском направлении

  • 20.01.2026, 23:51
  • 3,934
ВСУ продвинулись на Покровском направлении

Видео.

В течение суток наземные подразделения 132-го отдельного разведывательного батальона провели зачистку на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, защитники продвинулись вперед на расстояние около 900 метров, закрепив контроль над местностью.

Также операторы БпЛА «Кары небесной» 132-го отдельного разведывательного батальона 7-го корпуса БР ДШВ обеспечивали непрерывный контроль района с воздуха, выявляли противника и отслеживали его передвижение в зоне проведения зачистки.

Параллельно мобильные группы на квадроциклах действовали на земле, осуществляя маневровое продвижение и непосредственную зачистку территории.

В результате операции враг лишен возможности использовать эту территорию для укрытия или маневра.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

Мнение

Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко
Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев