Трамп ответил на вопрос, как далеко он зайдет по Гренландии
- 21.01.2026, 1:13
Президент США сообщил о большом числе запланированных встреч по поводу Гренландии на форуме в Давосе.
Президент США Дональд Трамп на вопрос, насколько далеко он готов зайти в отношении Гренландии, ответил: «Вы узнаете».
Он также сообщил о большом числе запланированных встреч по поводу Гренландии на форуме в Давосе.
Отвечая на замечание о том, что в Гренландии ясно дали понять, что не хотят быть частью Соединенных Штатов, глава Белого дома отметил: «У меня еще не было возможности поговорить с ними напрямую. Когда это произойдет, я уверен, они будут в восторге».
Американский лидер уверен, что сделка по Гренландии устроит как НАТО, так и США.