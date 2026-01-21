Лукашенко раньше ел на ночь колбасу, а теперь уже не может 22 21.01.2026, 10:05

Не позволяет здоровье.

Александр Лукашенко рассказал, что из-за лишнего веса ему пришлось пересмотреть свой рацион и отказаться от некоторых продуктов. Об этом он сообщил 20 января во время вручения наград Государственного знака качества.

Во время посещения выставки «Достижения суверенной Беларуси» Лукашенко остановился около стенда агрокомбината «Дзержинский», где поговорил с руководителем предприятия Владимиром Лукьяновым. В разговоре он признался, что больше не употребляет шоколад.

По словам диктатора, когда он увидел в каталоге продукцию, в том числе шоколад «Алёнка», то захотел попробовать, но отказался от этой идеи. Как говорит Лукашенко, его противники постоянно обращают внимание, что он «набрал вес», поэтому он теперь стремится его сбросить. Именно поэтому, по его словам, шоколад и рогачевскую сгущенку он исключил из рациона. Вместо всего этого ему привезли с выставки индюшатины, которую он и попробовал днем.

Ранее же, как говорит Лукашенко, он иногда позволял себе съесть на ночь колбасы:

«Иногда грешил вечером. Возьму кусок, отрежу, съем без хлеба».

Но эти грехи, по его словам, уже в прошлом. Теперь по вечерам Лукашенко якобы вообще ничего не ест.

