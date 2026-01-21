Bloomberg: Трамп может возглавить «Совет мира» пожизненно 17 21.01.2026, 8:24

Даже после окончания своего президентского срока.

Президент США Дональд Трамп может остаться главой «Совета мира» даже после своего президентского срока.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Президент... Трамп все еще может возглавить предложенный им «Совет мира» после ухода из Белого дома. (Он будет председателем - ред.) до тех пор, пока он не подаст в отставку», - сказал неназванный американский чиновник.

Он добавил, что будущий президент США сможет назначить или выдвинуть официального представителя США в совет директоров.

Bloomberg отмечает, что возможность пожизненного пребывания Трампа на посту председателя совета директоров - это очередной нюанс в создании знаковой дипломатической инициативы которая вызывает сопротивление со стороны других лидеров G7. Также это происходит на фоне попытки администрации прояснить, кто войдет в состав совета, как он будет управляться и как будет функционировать.

