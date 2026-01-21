Испания будет признавать просроченные паспорта белорусов 2 21.01.2026, 8:32

2,672

Для выдачи любых разрешений и статусов на территории страны.

Испания будет признавать просроченные паспорта белорусов. Об этом сообщает «Зеркало» со ссылкой на инструкцию Генерального директора по миграционному управлению и Генерального комиссара по делам иностранцев и границ Испании.

Паспорта граждан Беларуси, которые находятся в Испании, будут признавать действительными даже после окончания срока действия — без необходимости получать cédula de inscripción (свидетельство о регистрации).

«Для оформления на территории страны гражданами Беларуси, которые на дату подачи находятся в Испании, любых разрешений и статусов, предусмотренных законодательством по делам иностранцев, а также для выдачи и вручения карты идентификации иностранца, допускается представление просроченного паспорта», — говорится в инструкции госорганов Испании.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com