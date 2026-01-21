Испания будет признавать просроченные паспорта белорусов2
- 21.01.2026, 8:32
Для выдачи любых разрешений и статусов на территории страны.
Испания будет признавать просроченные паспорта белорусов. Об этом сообщает «Зеркало» со ссылкой на инструкцию Генерального директора по миграционному управлению и Генерального комиссара по делам иностранцев и границ Испании.
Паспорта граждан Беларуси, которые находятся в Испании, будут признавать действительными даже после окончания срока действия — без необходимости получать cédula de inscripción (свидетельство о регистрации).
«Для оформления на территории страны гражданами Беларуси, которые на дату подачи находятся в Испании, любых разрешений и статусов, предусмотренных законодательством по делам иностранцев, а также для выдачи и вручения карты идентификации иностранца, допускается представление просроченного паспорта», — говорится в инструкции госорганов Испании.