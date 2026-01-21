30 апреля 2026, четверг, 17:38
Испания будет признавать просроченные паспорта белорусов

  21.01.2026, 8:32
Испания будет признавать просроченные паспорта белорусов

Для выдачи любых разрешений и статусов на территории страны.

Испания будет признавать просроченные паспорта белорусов. Об этом сообщает «Зеркало» со ссылкой на инструкцию Генерального директора по миграционному управлению и Генерального комиссара по делам иностранцев и границ Испании.

Паспорта граждан Беларуси, которые находятся в Испании, будут признавать действительными даже после окончания срока действия — без необходимости получать cédula de inscripción (свидетельство о регистрации).

«Для оформления на территории страны гражданами Беларуси, которые на дату подачи находятся в Испании, любых разрешений и статусов, предусмотренных законодательством по делам иностранцев, а также для выдачи и вручения карты идентификации иностранца, допускается представление просроченного паспорта», — говорится в инструкции госорганов Испании.

популярное за неделю

Мнение

Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко
Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко