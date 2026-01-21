Самолет Трампа, летевший в Давос, внезапно вернулся в США

Самолет Трампа, летевший в Давос, внезапно вернулся в США6
- 21.01.2026, 8:35
CNN узнало причину.
Самолет президента США Дональда Трампа, летевший на Всемирный экономический форум в Давосе, вернулся обратно в Соединенные Штаты по причине неисправности.
Об этом сообщает CNN.
«По информации источника, знакомого с ситуацией, самолет Air Force One возвращается на объединенную базу Эндрюс из-за технической неисправности», - пишет издание.
CNN добавило, что как ожидается, Трамп по-прежнему отправится в Давос. Для этого он планирует воспользоваться запасным рейсом.
Чуть позже издание выпустило еще одну публикацию, в которой говорилось, что борт Air Force One успешно приземлился, а Трамп и сопровождающие его лица разделятся на два самолета меньшего размера.
«По словам источника, в настоящее время они планируют покинуть вокзал JBA в 23:45», - сказано в публикации.
Напомним, что Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария) стартовал в понедельник, 19 января, и продлится до 23 января.