30 апреля 2026, четверг, 17:38
  21.01.2026, 8:35
Самолет Трампа, летевший в Давос, внезапно вернулся в США

CNN узнало причину.

Самолет президента США Дональда Трампа, летевший на Всемирный экономический форум в Давосе, вернулся обратно в Соединенные Штаты по причине неисправности.

Об этом сообщает CNN.

«По информации источника, знакомого с ситуацией, самолет Air Force One возвращается на объединенную базу Эндрюс из-за технической неисправности», - пишет издание.

CNN добавило, что как ожидается, Трамп по-прежнему отправится в Давос. Для этого он планирует воспользоваться запасным рейсом.

Чуть позже издание выпустило еще одну публикацию, в которой говорилось, что борт Air Force One успешно приземлился, а Трамп и сопровождающие его лица разделятся на два самолета меньшего размера.

«По словам источника, в настоящее время они планируют покинуть вокзал JBA в 23:45», - сказано в публикации.

Напомним, что Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария) стартовал в понедельник, 19 января, и продлится до 23 января.

