30 апреля 2026, четверг, 17:38
В магазине Нью-Йорка нашлись белорусские конфеты и шоколад

5
  • 21.01.2026, 8:51
  • 6,388
В магазине Нью-Йорка нашлись белорусские конфеты и шоколад

А какие цены?

В Нью-Йорке базируется магазин русских продуктов c доставкой по США Russian Table. Кроме товаров из России и Беларуси, здесь есть продукты из Украины. Среди белорусских товаров — «Трюфели», «Птичье молоко», шоколад «Беловежская пуща» и другие сладости от «Коммунарки», причем цены могут впечатлить, пишет MyFin.by.

Килограмм «Трюфелей» на «E-доставке» продается по 47 рублей. В американском магазине такие же конфеты предлагают по $ 10,90 за половину фунта (226 граммов), это 32 рубля. Почти $ 47 вы заплатите за 1 килограмм — около 136 рублей.

Полфунта «Птичьего молока» — по $ 8,59, то есть килограмм обойдется в $ 38 (110 рублей). В Беларуси эти конфеты можно купить по 30,89 рубля, то есть в три с половиной раза дешевле.

Двухсотграммовая шоколадка «Беловежская пуща» доступна к заказу в США по $ 6,99 за штуку — это чуть больше 20 рублей.

Конфеты «Беларусские» — по $ 4,99 за 226 граммов, это около $ 20 (58 рублей) за кило.

Почти $ 14 нужно заплатить за 450 граммов минского грильяжа, то есть $ 31 (примерно 90 рублей) за кило. У нас эти конфеты примерно в 3,5 раза дешевле.

«Кузнечик» в США обойдется вам почти в $ 24 за 450 граммов, то есть килограмм будет стоить $ 53 (чуть больше 150 рублей). Это самые дорогие конфеты в обзоре.

