CBC: Канада может войти в «Совет мира» Трампа
- 21.01.2026, 8:55
- 6,390
Но с важным условием.
Канада может войти в Совет мира президента США Дональда Трампа, но не готова платить 1 млрд долларов за участие в нем.
Об этом заявил министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает CBC.
«Нужно проработать много деталей, но одно ясно: Канада не будет платить, если присоединится к Совету мира», - сказал Шампань на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Он также отметил, что важно ознакомиться со всеми деталями структуры, как она будет работать, для чего предназначено финансирование и тому подобное.
«Мы все еще на ранней стадии определения того, каким будет круг полномочий этого совета, как он будет функционировать», - добавил министр финансов Канады.
Отмечается, что государства-члены совета будут ограничены трехлетним сроком полномочий, если они не оплатят миллиард долларов для финансирования деятельности совета и не получат постоянного членства.
«Премьер-министр должен будет принять окончательное решение, когда все факты будут известны и все детали будут согласованы - будет ли это решение в лучших интересах Канады», - подчеркнул Шампань.