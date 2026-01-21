CEPA: Возможен ли союз Румынии и Молдовы?3
- 21.01.2026, 11:02
Несмотря на сопротивление пророссийских сил, процесс уже запущен.
Заявление президента Молдовы Майи Санду о том, что она лично проголосовала бы за объединение с Румынией, вызвало бурную реакцию по обе стороны реки Прут. В Кишиневе пророссийские силы обвинили главу государства в «предательстве», тогда как сторонники союза восприняли ее слова как долгожданный сигнал. Власти Молдовы поспешили подчеркнуть, что речь шла о личном мнении президента, а не об официальной политике, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).
Однако в энергетической сфере сближение двух стран уже давно перестало быть гипотезой. За последние годы Молдова последовательно выстраивает энергетическую интеграцию с Румынией — процесс, который эксперты называют одним из ключевых шагов к возможному объединению.
Толчком к этим изменениям стало давление со стороны России. С 2021 года Москва неоднократно сокращала поставки газа, пытаясь дестабилизировать проевропейское правительство Молдовы. В ответ Кишинев ускорил диверсификацию поставок, практически отказавшись от зависимости от российских ресурсов.
Ключевую роль сыграл газовый интерконнектор с Румынией, позволивший Молдове закупать газ на европейском рынке. Управление стратегической газовой инфраструктурой было передано структурам, связанным с румынским оператором Transgaz, а энергетические рынки двух стран начали фактически сближаться.
Румыния закрепила поддержку Молдовы и на стратегическом уровне. В румынской национальной энергетической стратегии до 2035 года интеграция инфраструктуры с Молдовой названа «стратегически важной». В ближайшее время в эксплуатацию войдет и новая высоковольтная линия электропередачи между странами.
Хотя идея политического объединения пока не пользуется поддержкой большинства граждан, энергетическая интеграция показывает, что практическая подготовка к тесному союзу уже идет, продиктованная соображениями безопасности и устойчивости.