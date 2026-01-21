Трамп похвастался секретным оружием США 17 21.01.2026, 11:18

О нем еще «никто не знает».

Соединенные Шаты имеют определенное секретное вооружение, о котором неизвестно остальному миру, и его стоит все еще держать в тайне.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает News Nation .

«У нас есть оружие, о котором никто не знает. Вероятно, было бы хорошо никому об этом не рассказывать, но мы имеем удивительные вооружения»,- отметил Трамп.

Подробностей о характере и возможностях упомянутого оружия он не привел, но вопрос журналиста, после которого Трамп похвастался секретным оружием, касался операции США в Венесуэле. Поэтому не исключено, что оно уже применялось во время похищения Николаса Мадуро.

