Трамп похвастался секретным оружием США

Трамп похвастался секретным оружием США17
- 21.01.2026, 11:18
О нем еще «никто не знает».
Соединенные Шаты имеют определенное секретное вооружение, о котором неизвестно остальному миру, и его стоит все еще держать в тайне.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает News Nation .
«У нас есть оружие, о котором никто не знает. Вероятно, было бы хорошо никому об этом не рассказывать, но мы имеем удивительные вооружения»,- отметил Трамп.
Подробностей о характере и возможностях упомянутого оружия он не привел, но вопрос журналиста, после которого Трамп похвастался секретным оружием, касался операции США в Венесуэле. Поэтому не исключено, что оно уже применялось во время похищения Николаса Мадуро.