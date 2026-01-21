Вдову из Индии удерживают в коровнике в Беларуси 12 21.01.2026, 11:32

16,474

Иллюстративное фото

Ее обманом заманили в нашу страну.

Жительница индийского города Навсари Мина Джоши оказалась в Беларуси в тяжелой ситуации и просит помочь ей вернуться на родину. Об этом сообщило индийское издание Dainik Bhaskar.

Мина Джоши — вдова, в Индии у нее остались трое детей. В поисках заработка женщина откликнулась на предложение о работе в Беларуси: ей обещали несложную занятость по упаковке фруктов с зарплатой 70–80 тысяч рупий в месяц (около Br2,5 тыс.), что вдвое превышает средний доход в Индии.

Посредник по трудоустройству взял за свои услуги 550 тысяч рупий (примерно Br17,5 тыс.). Чтобы оплатить поездку и оформление, Джоши пришлось взять кредит.

Однако после прибытия в Беларусь ситуация сложилась иначе. По словам женщины, вместо обещанных условий ее поселили в коровнике, где она живет до сих пор. Как утверждает Джоши, она находится в 350–400 километрах от Минска, и в похожем положении там оказались и другие люди.

Ожидаемой работы и заработка она не получила, лишь однажды ей удалось проработать около недели. Чем именно она занимается сейчас и при каких обстоятельствах оказалась в коровнике, не уточняется.

Мина Джоши возлагает ответственность за случившееся на агента по трудоустройству и отмечает, что больше не может жить в таких условиях.

«У меня нет денег, чтобы вернуться в Индию. Мои трое сыновей остались там. Я хочу вернуться домой», — сказала женщина.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com