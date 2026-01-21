Партизаны заблокировали поставку боеприпасов для оккупантов в Харьковской области
- 21.01.2026, 11:33
Логистика россиян поставлена на паузу.
Агенты подполья провели успешную диверсию на железной дороге в Белгородской области, остановив переброску боеприпасов, горючего и логистических грузов для оккупантов.
Об этом сообщает движение «АТЕШ» в Telegram.
Агенты подпольного движения «АТЕШ» провели успешную диверсию на железной дороге в Белгородской области и уничтожили релейный шкаф. Это остановило эшелоны с боеприпасами для российской группировки «Север».
Операцию провели в районе населенного пункта Разумное. По данным подполья, этот участок железной дороги является ключевым звеном в системе обеспечения 380-го и 345-го мотострелковых полков ВС РФ, действующих на Харьковском направлении в районе населенных пунктов Красное, Мороховец и Лукьянцы.
Через этот узел оккупанты перебрасывают боеприпасы, топливо и другие логистические грузы непосредственно к линии боевого соприкосновения.
Вмешательство в работу автоматики вызвало серьезные задержки в движении поездов. Эшелоны с боеприпасами не смогли вовремя прибыть в пункт назначения, что привело к временному срыву поставок и дефициту БК на передовых позициях.
Пока враг пытается устранить последствия диверсии, логистика полка остается в состоянии паузы.