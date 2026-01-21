Австрийская корова освоила инструменты 3 21.01.2026, 11:55

4,192

Вероника

Фото: Antonio J. Osuna Mascaró

Ее умения присущи только людям и шимпанзе.

Около десяти лет назад пекарь из небольшой горной деревушки на юге Австрии заметил, что его корова делает что-то необычное. Когда у Вероники появлялся зуд, она брала в рот палку и чесала ею свое тело. С годами техника бурой коровы совершенствовалась. Она научилась брать в рот метлу или грабли и перемещать их с помощью своего цепкого языка, изменяя их длину и положение, чтобы было удобнее чесаться, пишет «Вокруг света».

Такое поведение — не просто хитрый трюк: это первый задокументированный случай использования инструментов у крупного рогатого скота, сообщают ученые в Current Biology. И, как оказалось, одно из умений Вероники присуще только людям и шимпанзе.

Веронику не разводят ради мяса или молока. Она — долгожительница, швейцарская бурая корова, которую Витгар Вигеле, фермер, занимающийся органическим земледелием, и пекарь, очень любящий животных, держит в качестве домашнего питомца.

Элис Ауэршперг (Alice Auersperg) впервые услышала о Веронике прошлым летом. Когнитивный биолог из Венского университета ветеринарной медицины, она недавно написала книгу об использовании инструментов в животном мире, когда ее друг, знакомый с австрийским пекарем, прислал ей видео с 13-летней коровой.

Ауэршперг отнеслась к этому скептически. Люди часто присылают ей сообщения о домашних и других животных, которые якобы используют инструменты, но, по ее словам, доказательства редко бывают убедительными.

Чтобы считаться использованием инструмента, поведение должно соответствовать трем основным критериям:

инструмент должен стать продолжением тела животного. Например, когда слониха моется из шланга, то есть фактически удлиняет хобот;

инструмент должен позволять животному делать то, что в противном случае было бы для него крайне затруднительно. Например, когда вороны используют палки, чтобы доставать личинок из дупла дерева, куда они не могут полностью просунуть свой клюв;

животное должно изменить положение инструмента, чтобы он выполнил свою функцию. Так, обезьяны подбирают камни, чтобы раскалывать орехи.

Чтобы выяснить, принадлежит ли Вероника к этому элитному клубу, Ауэршперг и ее коллега Антонио Осуна-Маскаро (Antonio Osuna-Mascaró) отправились в поездку к дому коровы.

В течение следующих двух недель Осуна-Маскаро провел 70 испытаний с участием Вероники. Он клал перед ней прочную щетку для подметания в разных положениях и записывал, что происходило. Почти в каждом случае корова использовала щетку как инструмент. Она обхватывала ручку своим длинным языком, поворачивала ее так, чтобы щетка была обращена к ее телу, и меняла длину щетки, чтобы жесткие щетинки царапали труднодоступные участки ее спины.

В некоторых случаях Вероника переворачивала метлу так, чтобы тупой конец ручки касался ее тела. Сначала ученые подумали, что это ошибка. Но вскоре поняли, что корова делала это только тогда, когда пыталась почесать вымя и другие части тела, слишком чувствительные для щетины.

Помимо людей, такая способность использовать один инструмент для разных целей наблюдалась только у шимпанзе. В дикой природе человекообразные обезьяны используют более толстый конец палки, чтобы проделать отверстие в термитнике, а более тонким концом достают насекомых.

Что касается того, почему Вероника вообще начала пользоваться инструментами, Осуна-Маскаро говорит, что корова развила эту способность вскоре после смерти матери и, возможно, скучала по уходу за собой. Есть и другое объяснение: Вероника научилась пользоваться инструментами, потому что ей это позволяли. Он отмечает, что большинство сельскохозяйственных животных живут в относительно бесплодных условиях и не имеют доступа к предметам, которыми можно манипулировать.

Осуна-Маскаро надеется, что эта работа вдохновит ученых на то, чтобы уделять больше внимания и сельскохозяйственным животным. Хотя до сих пор он в основном изучал шимпанзе и какаду, он хочет продолжить работу с коровами. Он даже установил на свой телефон заставку с коровой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com