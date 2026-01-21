закрыть
30 апреля 2026, четверг, 17:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

А где Путин?

  21.01.2026, 12:01
  • 12,866
Дмитрий Песков

Народ требует подробностей.

Песков сообщил, что Путин принял участие в крещенских купаниях, и «традиционно, как он это делает каждый год, окунался» в купель.

Замечательно, но где же фото- и видеоматериалы? Давненько мы не видели, как президент в синих плавках ныряет в ледяную воду. Вон Лукашенко свой нырок в рубашонке и сопровождении собаки-спасателя - шпица Умки - задокументировал. Правда, нырнул он так быстро, что даже перекреститься забыл. Но все же.

А о крещенском купании российского президента который год только Песков рассказывает. Но он известный пургоносец. Потому народ и кричит: «Давай подробности!»

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко
Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко