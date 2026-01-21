А где Путин? 8 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

21.01.2026, 12:01

Дмитрий Песков

Народ требует подробностей.

Песков сообщил, что Путин принял участие в крещенских купаниях, и «традиционно, как он это делает каждый год, окунался» в купель.

Замечательно, но где же фото- и видеоматериалы? Давненько мы не видели, как президент в синих плавках ныряет в ледяную воду. Вон Лукашенко свой нырок в рубашонке и сопровождении собаки-спасателя - шпица Умки - задокументировал. Правда, нырнул он так быстро, что даже перекреститься забыл. Но все же.

А о крещенском купании российского президента который год только Песков рассказывает. Но он известный пургоносец. Потому народ и кричит: «Давай подробности!»

