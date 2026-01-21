30 апреля 2026, четверг, 17:43
В Украине погиб белорусский доброволец

  • 21.01.2026, 12:05
Алексей Лазарев

Алексей Лазарев присоединился к ВСУ в первые дни вторжения РФ.

На войне в Украине погиб белорусский доброволец Алексей Лазарев.

Как сообщает «Еврорадио», молодой активист присоединился к защитникам Украины в первые дни полномасштабного вторжения. Уже во время войны Лазарев женился на доброволице Веронике Янович. А в начале 2025 года он вернулся в ряды Вооружённых сил Украины.

Семья Алексея нуждается в поддержке. Вы можете перевести деньги на Revolut или с помощью BLIK, если находитесь в Польше — +48518074897.

Отметим, с начала войны России против Украины погибло около 100 белорусских добровольцев, воевавших в рядах ВСУ.

Написать комментарий 6

