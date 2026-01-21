В Украине погиб белорусский доброволец6
- 21.01.2026, 12:05
- 7,114
Алексей Лазарев присоединился к ВСУ в первые дни вторжения РФ.
На войне в Украине погиб белорусский доброволец Алексей Лазарев.
Как сообщает «Еврорадио», молодой активист присоединился к защитникам Украины в первые дни полномасштабного вторжения. Уже во время войны Лазарев женился на доброволице Веронике Янович. А в начале 2025 года он вернулся в ряды Вооружённых сил Украины.
Семья Алексея нуждается в поддержке. Вы можете перевести деньги на Revolut или с помощью BLIK, если находитесь в Польше — +48518074897.
Отметим, с начала войны России против Украины погибло около 100 белорусских добровольцев, воевавших в рядах ВСУ.