Лиса устроила себе «норку» на крыше здания в Глубоком

В Глубоком засняли лису, которая обосновалась на крыше здания в городской черте. Необычные фото опубликовала газета «Веснiк Глыбоччыны».
Так, в Глубоком на коньке хозяйственной постройки частного дома обосновалась необычная гостья. Лиса живописно устроилась среди снега, нападавшего на крышу во время обильных снегопадов, и, похоже, не спешит в лес.
