Появились неожиданные данные о состоянии сына Кадырова после ДТП 21.01.2026, 12:57

Адам Кадыров

Ни Адам, ни Рамзан Кадыровы не появлялись на публике с пятницы.

Попавший в ДТП в Грозном сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам «пошел на проправку». Кадыров-младший в момент аварии якобы находился в кортеже и «пострадал не страшно», сообщает OBOZ.UA.

Об этом пишет российское издание «Агентство» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и окружению главы Чечни. При этом, несмотря на появившиеся ранее сообщения о тяжелых травмах потенциального «наследника» в клане Кадыровых до сих пор так не продемонстрировали убедительных доказательств того, что Адам вообще жив – напротив, там попытались выдать за свежее записанное заранее видео с его участием.

Кадыров-младший пошел на поправку?

В «Агентстве» утверждают, что слухи о тяжелых травмах Адама Кадырова после аварии в Грозном могут быть преувеличены: он якобы пошел на поправку. Правда, поверить на слово в издании предлагают сообщениям источников, один из которых «близок к администрации президента РФ», а второй – «к властям Чечни».

«Сын главы Чечни Адам Кадыров, который, как сообщалось, попал в ДТП в Грозном, пошел на поправку, сообщил источник «Агентства», близкий к администрации президента РФ, и подтвердил источник, близкий к властям Чечни. Источник (...) уточнил, что Кадыров-младший при аварии был в кортеже и пострадал не страшно», – пишет «Агенство».

Что известно об аварии и состоянии сына главы Чечни

О том, что Адам Кадыров попал в серьезное ДТП в Грозном, стало известно в пятницу, 16 января. С тех пор его состояние, как и обстоятельства аварии доподлинно неизвестны, а сама тема обрастает слухами и разного рода инсайдами.

Так, в день аварии издание «Кавказ. Реалии» со ссылкой на два источника сообщило, что Кадыров-младший угодил в реанимацию в тяжелом состоянии. Правда, чуть позже издание опубликовало другую информацию – что состояние сына главы Чечни «не вызывает опасений у врачей».

После аварии Адама, как сообщалось, на «летающем госпитале» МЧС Ан-148 с бортовым номером RA-61717, доставили в Москву. Практически одновременно из Грозного в столицу РФ вылетел самолет Кадырова-старшего.

Предположительно, лечится сын главы Чечни в Боткинской больнице: возле нее с пятницы замечено настоящее «паломничество» жителей республики на авто с чеченскими номерами.

Разнится и информация о вероятных травмах, полученных Кадыровым-младшим. Сообщалось, что у него «сломана челюсть», есть «переломы и повреждения лица», писали даже о травме селезенки.

Да и предыдущие сообщения об обстоятельствах аварии отличаются от версии «близких к Кремлю и властям Чечни» источников «Агенства»: ранее «Кавказ.Реалии» писали, что Адам сам находился за рулем, летел на огромной скорости и не справился с управлением, врезавшись в другой автомобиль: его водитель якобы погиб на месте.

Как бы то ни было, с пятницы на публике ни Адам, ни Рамзан Кадыровы не появлялись. В окружении главы Чечни на сообщения об аварии отреагировали публикацией в соцсетях Кадырова-старшего двух видео с совещаний. На одном из них засветился сам Рамзан, на втором – его сын. Однако журналисты достаточно скоро установили: ролики были сняты заранее, еще до аварии.

