На Италию обрушился мощный циклон 21.01.2026, 13:16

5,756

8-метровые волны крушат побережье на юге страны.

Циклон «Гарри» обрушился на Южную Италию с огромными волнами и проливными дождями.

Как сообщает EuroWeekly, в последние дни «Гарри» - чрезвычайно агрессивная система низкого давления - сеет хаос на юге Италии. Местные власти обхявили красный уровень опасности на Сицилии, Сардинии и в Калабрии.

Шторм привел к массовой эвакуации и отмене повседневной деятельности, поскольку сильные ветры и непрекращающиеся дожди держат регион в состоянии повышенной готовности, а море наступает на прибрежные районы.

Как сообщается, мощь циклона наиболее очевидна на воде. В Мазара-дель-Валло, провинции на Сицилии, были зафиксированы впечатляющие волны высотой более 8 метров.

Морская ярость привела к приостановке всех паромов и судов, следующих на Сардинию и небольшие острова, оставив их в полной в изоляции. В районе Мессины удар стихии оказался настолько сильным, что часть набережной полностью обрушилась.

Видеоролики из Сицилии, которые появляются в сети, показывают масштабное затопление улиц соленой водой.

Причиной затопления стал штормовой нагон. По сути, это аномальное повышение уровня моря, спровоцированное циклоном. Ураганные ветры «толкают» воду к побережью, а низкое давление в центре шторма позволяет морю подниматься, как гигантский, внезапный прилив. Это не просто высокая волна – это скорее стена воды, которая затопляет улицы, разрушает пирсы и с силой обрушивается на прибрежные дома.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com