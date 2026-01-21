В Беларуси появился аномальный центр морозов 3 21.01.2026, 13:20

10,034

Этот город шесть дней подряд держит рекорд по холодам.

В Беларуси, вероятно, появился аномальный центр морозов – и не на Витебщине. Шестой день подряд рекорд по минусовой температуре ставит метеостанция Кличев, расположенная в этом райцентре Могилевской области, пишет Telegram-канал «Метеовайб».

К 9 утра 21 января в Кличеве зафиксировали -26,8°С – самая морозная точка в Беларуси. Ночью 20 января тоже холоднее всего было именно там, однако на 1,5°С теплее – -25,3°С.

Четыре предыдущих дня рекорды по холоду в стране были тоже у Кличева: -28,1°С, -29,3°С, -26,6°С, -27,8°С. «Давно у нас не было такого длительного периода сильных морозов», – отметили в «Метеовайбе».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com