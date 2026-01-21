В Беларуси появился аномальный центр морозов

В Беларуси появился аномальный центр морозов3
- 21.01.2026, 13:20
Этот город шесть дней подряд держит рекорд по холодам.
В Беларуси, вероятно, появился аномальный центр морозов – и не на Витебщине. Шестой день подряд рекорд по минусовой температуре ставит метеостанция Кличев, расположенная в этом райцентре Могилевской области, пишет Telegram-канал «Метеовайб».
К 9 утра 21 января в Кличеве зафиксировали -26,8°С – самая морозная точка в Беларуси. Ночью 20 января тоже холоднее всего было именно там, однако на 1,5°С теплее – -25,3°С.
Четыре предыдущих дня рекорды по холоду в стране были тоже у Кличева: -28,1°С, -29,3°С, -26,6°С, -27,8°С. «Давно у нас не было такого длительного периода сильных морозов», – отметили в «Метеовайбе».