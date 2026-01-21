Ряд стран поддержал санкции против режима Лукашенко 5 21.01.2026, 13:35

Они присоединились к решению ЕС.

Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Норвегия, Северная Македония и Украина присоединились к решению Совета Европейского союза от 15 декабря 2025 года (2025/2585), предусматривающему введение ограничительных мер в связи с ситуацией в Беларуси и ее участием в российской агрессии против Украины. Об этом 20 января сообщил Совет ЕС.

В официальном заявлении подчеркивается, что Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует присоединение указанных государств.

Решением Совета ЕС был введен новый критерий для включения в санкционные списки физических лиц, организаций и структур, которые получают выгоду от действий или политики, связанных с Республикой Беларусь, участвуют в них либо содействуют им, если такие действия подрывают или представляют угрозу демократии, верховенству права, стабильности или безопасности ЕС и его государств-членов.

Ранее сообщалось, что решение от 15 декабря было принято после недавних случаев проникновения метеорологических шаров в воздушное пространство Литвы.

