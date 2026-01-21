Ученые разработали ИИ-гаджет, возвращающий речь 21.01.2026, 14:07

И для этого не нужно вживлять в мозг никаких имплантов.

Ученые из Великобритании показали новейшую разработку — портативное устройство с искусственным интеллектом, которое крепится на шею. Оно способно помочь людям восстановить речь после инсульта, и для этого не нужно вживлять в мозг никаких имплантов.

Устройство под названием Revoice создала команда исследователей Кембриджского университета. Оно удобное, его можно стирать, а главное — оно сочетает сверхчувствительные сенсоры с алгоритмами ИИ, которые расшифровывают речевые сигналы и эмоциональное состояние человека, пишет издание Іnteresting Еngineering.

Гаджет разработали специально для пациентов с дизартрией. Это состояние, которое часто возникает после инсульта из-за слабости мышц лица, рта и горла. Система работает благодаря двум модулям искусственного интеллекта, которые обрабатывают информацию в тандеме.

Первый модуль считывает вибрации гортани, когда человек пытается беззвучно проговорить слова, и реконструирует их фрагменты. Второй — анализирует контекст (например, погоду или время суток) и эмоции, чтобы превратить отрывочные фразы в полноценные предложения.

Вместо сложных операций по вживлению электродов в мозг или медленного набора текста по одной букве, Revoice работает иначе. Он фиксирует сердцебиение и малейшие вибрации мышц горла. На основе этих данных система мгновенно воспроизводит слова и предложения, которые хотел сказать пользователь. По словам разработчиков, сгенерированный голос звучит естественно и плавно, без характерных «роботизированных» ноток или чрезмерного упрощения.

Исследованием руководил профессор инженерного факультета Луиджи Окипинти. В испытаниях приняли участие пятеро пациентов после инсульта. Результаты впечатляют: уровень ошибок в словах составил всего 4,2%, а в предложениях — 2,9%. При этом сами участники отметили, что удовлетворенность общением выросла на 55%.

«Дизартрия после инсульта часто вызывает у людей сильное отчаяние. Они четко знают, что хотят сказать, но физически не могут этого сделать — болезнь будто „перепутывает“ сигналы между мозгом и горлом», — объясняет Окипинти.

Он добавляет, что этот барьер болезненно бьет не только по пациентам, но и по их родным и смотрителям. Обычно восстановление речи при дизартрии занимает от нескольких месяцев до года, а иногда и дольше.

Ученые отмечают практичность Revoice. Устройство легкое, рассчитано на ежедневное использование, его даже можно стирать. Работает оно на встроенной энергоэффективной языковой модели, поэтому потребляет минимум заряда.

«Поскольку многие пациенты со временем частично или полностью восстанавливают речь, им не нужны сложные мозговые импланты. Вместо этого существует огромный запрос на интуитивные, портативные решения», — отмечает Окипинти.

Кроме реабилитации после инсульта, эта технология впоследствии может стать спасением для людей с другими неврологическими диагнозами, например болезнь Паркинсона или заболевания моторных нейронов, при которых способность говорить угасает постепенно.

«Главная цель — вернуть людям независимость, — подытожил Окипинти в пресс-релизе, — Ведь общение — это основа человеческого достоинства и выздоровления».

