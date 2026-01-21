Минск дышит опасным воздухом

Минск дышит опасным воздухом5
- 21.01.2026, 14:25
Концентрация пыли в воздухе в 12 раз превышает норму.
В отдельных районах города концентрация мелкодисперсных частиц PM2,5 достигает 180 мкг/м³, что в 12 раз превышает рекомендованные нормы Всемирной организации здравоохранения, сообщает телеграм-канал «Минск. Главное».
PM2,5 — это мельчайшие твердые и жидкие частицы диаметром до 2,5 микрометра, которые способны проникать глубоко в легкие и попадать в кровоток. Их накопление в организме может приводить к серьезным проблемам со здоровьем.
Основной причиной ухудшения качества воздуха специалисты называют морозную и безветренную погоду. При таких условиях теплый слой воздуха сверху препятствует рассеиванию загрязняющих веществ, в результате чего выбросы от автотранспорта, ТЭЦ и промышленных предприятий концентрируются у поверхности земли.
Над городом также наблюдаются туман и смог, которые становятся особенно заметными при солнечном свете.
Жителям Минска рекомендуют по возможности сократить время пребывания на улице и с осторожностью проветривать помещения.