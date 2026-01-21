30 апреля 2026, четверг, 17:46
На заводе в Костюковичах люди работают в холоде

  • 21.01.2026, 14:47
Температура воздуха в рабочем помещении — +6,9 °C.

В Костюковичах, как и в других регионах Беларуси, в последнее время всё чаще возникают вопросы о условиях работы на предприятиях, особенно в холодные периоды года. Недавно стало известно, что на одном из заводов города температура воздуха в помещении была значительно ниже установленных санитарных норм.

В распоряжении редакции «Могилёв.медиа» оказалась фотография, сделанная на костюковичском филиале ОАО «Булочно-кондитерская компания „Домашай“», на которой показана температура воздуха в рабочем помещении — +6,9 °C.

Эти данные были зафиксированы 13 января, до наступления Крещенских морозов.

Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко
Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко