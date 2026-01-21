Греческий курортный остров пригласил бесплатно пожить на нем 2 21.01.2026, 14:57

А взамен ухаживать за кошками.

Всех тех, кто хочет сбежать на уютный греческий остров и при этом любит кошек, появилась возможность провести такой отпуск бесплатно.

На острове Сирос, расположенном в центре Эгейского моря, живет около 3 тысяч бездомных кошек. Благотворительная организация Syros Cats, которая кормит их, лечит и стерилизует, пригласила к себе волонтеров, пишет «Европульс».

Добровольцам не придется платить не только за проживание и коммунальные услуги, но и за завтрак. Однако взамен их ждет нелегкая работа — каждый будний день в течение пяти часов чистить лотки, ухаживать за шерстью животных, работать в саду, помогать отлавливать бездомных кошек, давать им лекарств, а еще ездить к ветеринару с больными, травмированными или непривитыми животными. Кроме этого, они должны они будут общаться с туристами на острове, которые заинтересовались благотворительной программой, и проводить для них экскурсии.

Как отмечают в организации, волонтеры должны быть «подготовленными, зрелыми, здоровыми и самостоятельными». Предпочтение будет отдаваться кандидатам старше 25 лет, с опытом работы в ветеринарных клиниках или в других, подобных Syros Cats, организациях. А вот семьи с детьми или с домашними животными поучаствовать в программе не смогут.

Прием заявок на 2026 год уже закрыт из-за огромного интереса, но в Syros Cats советуют следить за объявлениями о следующем этапе приема заявок на своих страницах в соцсетях.

