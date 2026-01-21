закрыть
30 апреля 2026, четверг, 17:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске продали квартиру за $553 тысячи

7
  • 21.01.2026, 15:16
  • 4,950
Это рекорд за декабрь.

Самая дорогая квартира продана в Минске за $553 577 - вот где она находится. Подробности приводит агентство «Минск-Новости».

В декабре 2025 года самая дорогая сделка была в ЖК «Депо», расположенном на улице Киселева в Минске. Так, квартира в 121,2 квадратных метра была продана за 553 577 долларов. Цена «квадрата» составила 4 567 долларов, что стало самым высоким показателем в последний месяц года.

Также в числе самых дорогих сделок в столице оказались квартира, расположенная по проспекту Независимости, 95а. Она была продана за 470 000 долларов. Ее площадь составила 179,4 «квадрата». Называется и квартира на улице Пионерской. Ее площадь – 120,4 «квадрата», была продана за 489 000 долларов.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

