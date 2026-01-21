В Минске продали квартиру за $553 тысячи 7 21.01.2026, 15:16

4,950

Это рекорд за декабрь.

Самая дорогая квартира продана в Минске за $553 577 - вот где она находится. Подробности приводит агентство «Минск-Новости».

В декабре 2025 года самая дорогая сделка была в ЖК «Депо», расположенном на улице Киселева в Минске. Так, квартира в 121,2 квадратных метра была продана за 553 577 долларов. Цена «квадрата» составила 4 567 долларов, что стало самым высоким показателем в последний месяц года.

Также в числе самых дорогих сделок в столице оказались квартира, расположенная по проспекту Независимости, 95а. Она была продана за 470 000 долларов. Ее площадь составила 179,4 «квадрата». Называется и квартира на улице Пионерской. Ее площадь – 120,4 «квадрата», была продана за 489 000 долларов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com