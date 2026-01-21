Жительница Гренландии об угрозах США: Охотники приготовили гарпуны
- 21.01.2026, 15:28
Остров готов защищаться.
Художник, жена эскимоса и житель Гренландии Галя Моррелл рассказала YouTube-каналу «The Breackfast Show» о готовности местных жителей защищать свой остров от посягательств США.
— Могу сказать, что в северной деревне охотники приготовили гарпуны. Они думают, что если американцы высадятся на пляже, то они встретят их как большого зверя. Они готовы оборонять страну.
Если говорить серьезно, то если США атакует Гренландию, то она завоюет ее в течение часа. Но дальше стает вопрос -- что такое Арктика. Победить в Арктике очень легко, но остаться на продолжительное время — сложно. Дальше резина превращается в камень, а техника выходит из строя.