Илон Маск: Робот Tesla может быть важнее электромобилей

  21.01.2026, 19:11
Илон Маск: Робот Tesla может быть важнее электромобилей

Проект Optimus может выполнять физически сложные и опасные задачи.

Генеральный директор Tesla Илон Маск признал, что разрабатываемый компанией гуманоидный робот Optimus может затмить достижения бренда в сфере электромобилей, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

2025 год оказался непростым для Tesla. Китайская компания BYD обошла ее по продажам и стала крупнейшим производителем электромобилей в мире. Новые тарифы и изменения в регулировании замедлили рост рынка электрокаров, что создает дополнительное давление на автопроизводителя из Остина. Однако у Tesla появился новый потенциальный драйвер роста – робот Optimus.

На саммите All-In предприниматель Джейсон Калаканис предположил, что Optimus может стать настолько значимым, что «никто даже не вспомнит, что Tesla когда-то производила автомобили». Маск не возражал и позже подтвердил в X: «Вероятно, это правда».

Проект Optimus позиционируется как универсальный помощник, способный выполнять физически сложные и опасные задачи. Маск ранее называл ориентировочную цену робота в $20 000 – примерно вдвое дешевле базовой Tesla Model 3. Продажа одного миллиона роботов станет одним из ключевых условий для получения Маском его $1 трлн компенсационного пакета. Калаканис выразил оптимизм и отметил, что Tesla в будущем может выпустить даже «миллиард» роботов.

В рамках амбициозного плана Маск также намерен запустить до одного миллиона роботакси на базе двухместного Cybercab, полностью автономного автомобиля без руля и педалей. Производство планируется начать в апреле 2026 года, однако пока нет одобрения регуляторов для автономной эксплуатации, а торговая марка Cybercab находится на рассмотрении.

Несмотря на заявления Маска, пока неясно, сможет ли Optimus превзойти вклад Tesla в электромобили. Компания сыграла ключевую роль в развитии рынка элетромобилей, начиная с оригинального Roadster, а нынешние модели, включая Plaid-версии Model S и Model X, продолжают демонстрировать высокую мощность и конкурентоспособность. Однако проблемы с качеством, задержки Cybertruck и проверка системы Full Self-Driving оставляют вопрос открытым: каким образом бренд войдет в историю.

