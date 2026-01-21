30 апреля 2026, четверг, 17:51
О Роналдиньо снимут биографический сериал

  • 21.01.2026, 19:34
  • 1,178
Основой послужили интервью с суперзвездой футбола.

Испанские компании Mediacrest Entertainment и Playtime Movies совместно с бразильской Mixer Films запускают производство биографического мини-сериала «Эпоха 10: Роналдиньо», посвященного одному из величайших футболистов в истории, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Сериал основан на интервью с самим Роналдиньо и его братом и менеджером Роберто де Ассисом. В центре сюжета — стремительный взлет и драматичное падение футболиста, путь от бедных районов Порту-Алегри до мировой славы, а затем — тюремного заключения в Парагвае. Действие развернется в Париже, Барселоне и Милане, а ключевой темой станет сложное и противоречивое отношение двух братьев.

Создатели сравнивают их связь с отношениями Моцарта и Сальери — восхищение, зависть и внутренний конфликт. После ранней смерти отца именно Роберто стал для Роналдиньо наставником, что со временем привело к напряжению между ними.

Роналдиньо — двукратный лучший игрок мира по версии ФИФА и единственный футболист, выигравший Кубок Америки, «Золотой мяч», Лигу чемпионов, Кубок конфедераций и Кубок Либертадорес.

