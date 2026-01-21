30 апреля 2026, четверг, 17:55
Наша страна оказалась между Венесуэлой и Кыргызстаном.

В Microsoft проанализировали распространенность использования искусственного интеллекта в мире и составили соответствующий рейтинг стран.

Беларусь заняла в нем 116-е место. Всего в списке представлены около 150 экономик, передает «Точка».

По данным за второе полугодие 2025-го, инструменты генеративного ИИ использовали 16,3% населения планеты. То есть примерно каждый шестой человек.

В первом полугодии показатель был на 1,2% ниже, отметили специалисты компании в своем исследовании.

Хотя распространение ИИ растет, оно все же идет неравномерно. В публикации Microsoft отдельно указаны показатели по полушариям: в северном инструментами нейросетей пользуются 24,7% трудоспособного населения, в южном – 14,1%.

Как отмечается в исследовании, топ возглавили страны, которые на ранних этапах инвестировали в цифровую инфраструктуру, обучение навыкам в области ИИ и его внедрение.

На первом месте расположились Объединенные Арабские Эмираты, где искусственный интеллект во второй половине 2025-го использовало 64% взрослых жителей.

Далее идут Сингапур (60,9%), Норвегия (46,4%), Ирландия (44,6%), Франция (44%) и Испания (41,8%).

Сколько белорусов пользуются ИИ

По данным за второе полугодие 2025-го, в Беларуси ИИ-инструменты применяет 8,4% трудоспособного населения. Это примерно каждый 12-й взрослый человек.

С этим показателем Беларусь расположилась на 116-й строчке в глобальном рейтинге по использованию нейросетей.

Это еще не самый конец списка, но все же в нашей стране уровень внедрения ИИ не такой высокий. На одну позицию выше – Венесуэла (9%), а ниже идут Кыргызстан (8,2%), Кения (8,1%) и Россия (8%).

Всего в отчете рассматривается около 150 экономик.

Microsoft обратили внимание, что белорусы активно пользуются китайской нейросетью DeepSeek. Больше всего она распространена на родине.

Однако в отчете подчеркивается, что по частоте использования этой платформы Беларусь находится на втором месте в мире после Китая.

