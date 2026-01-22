30 апреля 2026, четверг, 16:53
Путин «прикинул» стоимость Гренландии для США, сравнив ее с продажей Аляски

  • 22.01.2026, 5:52
Диктатор РФ «оценил» остров в $250 млн.

Диктатор России Владимир Путин считает, что США «потянут» покупку Гренландии у Дании. Он напомнил, что у России есть похожий опыт — продажа Соединенным Штатам Аляски в 1867 году.

«Соединенные Штаты купили у нас Аляску за $7,2 млн. Надо проверить, конечно, эти цифры, но, по-моему, так и есть. В сегодняшних ценах с учетом инфляции за все эти многие десятилетия эта цифра была бы $158 млн»,— сказал Владимир Путин на совещании Совбеза. Он оценил площадь Гренландии в 2,166 млн кв. км, что больше Аляски, и предположил, что цена острова могла бы составить $200–$250 млн.

Диктатор России напомнил, что у Дании и США уже есть опыт подобных сделок: в 1917 году Вашингтон купил у Копенгагена Виргинские острова.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и самой Гренландии предостерегали Вашингтон от подобных заявлений. Трамп заявил, что готов при необходимости заплатить за остров.

