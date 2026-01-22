Спасение от белорусских морозов: поможет ли одежда с подогревом?2
- 22.01.2026, 6:09
Все больше людей обращаются к высокотехнологичным гаджетам, чтобы не мерзнуть.
В разгар январских холодов в Беларуси все больше людей обращаются к высокотехнологичным гаджетам, чтобы не мерзнуть. Современная одежда с подогревом – от носков и стелек до курток и перчаток – работает от обычных USB-аккумуляторов и способна держать тепло до 12–15 часов, пишет smartpress.by.
Среди хитов маркетплейсов: карманные грелки-пауэрбанки (типа Ocoopa), перчатки с тачскрин-вставками (RedLaika, Savior), «умные» стельки и носки, шапки с Bluetooth, шарфы с графеном и даже полноценные куртки с несколькими зонами нагрева (DEWBU, ORORO).
Покупатели в отзывах на Ozon и Wildberries делятся восторгом: «Ноги в тепле всю рыбалку!», «Как личный камин под курткой в -30°C». Правда, предупреждают: дешевые модели быстро выходят из строя, а премиум служат сезоны.