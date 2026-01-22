30 апреля 2026, четверг, 16:53
В Госдуме РФ запретили фотографировать депутатов

  22.01.2026, 8:06
Фото: Getty Images

За «умышленно плохие кадры».

В российскую Госдуму перестали пускать фотокорреспондентов на заседания. В пресс-службе парламента указали, что балкон, где всегда работали съемщики, предназначен только для операторов федеральных телеканалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Накануне такого решения спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании публично отчитал фотографов думского пула, обвинив их в том, что они якобы намеренно стараются «показать депутатов в плохом виде».

«Когда вы попадаете в самые разные ситуации, обратите внимание, мы никогда над вами не подшучиваем, никогда вас не обижаем и не стебемся, попросту говоря. А когда вы с балкона берете, ловите моменты, но, наверное, те моменты, которые в жизни и вашей присутствуют. Неправильно это», - заявил он.

Стоит отметить, что в последнее время многим росдепутатам очень не нравилось, как они «выходят на фотографиях». Недавно партия «Единая Россия» разослала предупреждение своим депутатам о присутствии в зале заседаний фотокорреспондентов, призвав помнить о возможности попасть на снимок крупным планом.

Примечательно, что еще недавно, 28 декабря, Вячеслав Володин высказал этим же фотокорам благодарность, попутно назвав Госдуму России «самым открытым парламентом мира».

популярное за неделю

Мнение

Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко
Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко