Трамп объяснил, почему пригласил Путина в «Совет мира» 24 22.01.2026, 8:19

Президент США признал, что среди приглашенных есть спорные личности.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что среди приглашенных в «Совет мира» есть спорные личности, но они «влиятельные» и «умеют добиваться результатов». Так он прокомментировал предложение главе Кремля Владимиру Путину присоединится к совету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общение Трампа с журналистами в Давосе, на полях «Всемирного экономического форума».

«Мы хотим всех», - ответил глава Белого дома на вопрос, зачем приглашать Путина в «Совет мира».

«У меня есть несколько спорных людей, но это те, кто умеет добиваться результатов. Это люди, обладающие огромным влиянием. Если бы в совете были одни дети, это было бы не очень полезно», - добавил Трамп.

Американский лидер также подчеркнул, что совет выполнит много работы, которую «должна была бы сделать ООН». При этом по словам Трампа сотрудничество с организацией будет происходить, однако «Совет мира» будет «особенным».

