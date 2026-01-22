ВСУ освободили от россиян населенный пункт Сухецкое в Донецкой области 22.01.2026, 8:29

2,732

Опубликована карта.

Силы обороны Украины зачистили от российских оккупантов село Сухецкое Мирноградской громады Покровского района Донецкой области.

В то же время ВС РФ продвинулись вблизи Мирнограда и Дорожнянки, сообщил проект DeepState.

«Враг продвинулся вблизи Мирнограда и Дорожнянки. От противника зачищено Сухецкое», — говорится в сообщении.

Аналитики также внесли изменения в карту боевых действий. Село Сухецкое сейчас находится в зеленой зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом осуществляют украинские военные.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com