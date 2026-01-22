30 апреля 2026, четверг, 16:53
ВСУ освободили от россиян населенный пункт Сухецкое в Донецкой области

  • 22.01.2026, 8:29
  2,732
Опубликована карта.

Силы обороны Украины зачистили от российских оккупантов село Сухецкое Мирноградской громады Покровского района Донецкой области.

В то же время ВС РФ продвинулись вблизи Мирнограда и Дорожнянки, сообщил проект DeepState.

«Враг продвинулся вблизи Мирнограда и Дорожнянки. От противника зачищено Сухецкое», — говорится в сообщении.

Аналитики также внесли изменения в карту боевых действий. Село Сухецкое сейчас находится в зеленой зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом осуществляют украинские военные.

Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко
Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко