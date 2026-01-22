ВСУ освободили от россиян населенный пункт Сухецкое в Донецкой области
- 22.01.2026, 8:29
- 2,732
Опубликована карта.
Силы обороны Украины зачистили от российских оккупантов село Сухецкое Мирноградской громады Покровского района Донецкой области.
В то же время ВС РФ продвинулись вблизи Мирнограда и Дорожнянки, сообщил проект DeepState.
«Враг продвинулся вблизи Мирнограда и Дорожнянки. От противника зачищено Сухецкое», — говорится в сообщении.
Аналитики также внесли изменения в карту боевых действий. Село Сухецкое сейчас находится в зеленой зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом осуществляют украинские военные.