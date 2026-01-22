The Telegraph: Россия оживила «зомби-ракеты» Путина 3 22.01.2026, 9:22

9,678

С какой целью?

В ходе воздушной атаки 20 января РФ впервые запустила учебную ракету РМ-48У и она застала Украину врасплох.

Эти ракеты были сняты с эксплуатации, но вновь введены в строй в качестве наступательного оружия, пишет The Telegraph. «У Украины нет другого выбора, кроме как отражать ожившие «зомби-ракеты», используя дорогостоящие оборонительные технологии, что, вероятно, является новой российской тактикой по истощению ресурсов Украины», - написало издание.

Что такое РМ-48У

РМ-48У, используемая в качестве мишени для учебных стрельб из зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400, представляет собой модификацию обычных ракет 5В55 или 48Н6, срок службы которых закончился.

Их легко адаптировать, и они увеличивают вес российских бомбардировок.

Ракеты 5В55 и 48Н6 могут нести полезную нагрузку от 133 до 180 кг. Пока неясно, несла ли ракета, прорвавшая украинскую систему ПВО, боевую часть или использовалась в качестве обманки.

«Сверхзвуковые целевые ракеты РМ-48У созданы на основе списанных или вышедших из эксплуатации зенитных управляемых ракет. Они используют все старые вещи, которые лежат на складах», - сказал росСМИ неназванный военный эксперт.

«Теперь на их основе производятся ракеты класса «земля-земля» путем добавления боевой части. Это может быть боевая часть от стандартных ракет 5В55 и 48Н6ДМ или модернизированная осколочно-фугасная версия», - сказал российский военный эксперт.

Издание отметило, что поскольку эти ракеты были разработаны для совершенно других целей, им, вероятно, не хватает точности. Но они увеличивают объем российских ударов по украинским городам, вынуждая Киев тратить дефицитные и дорогостоящие ресурсы на защиту.

«Россия уже давно использует ракеты-перехватчики, то есть зенитные ракеты, предназначенные для перехвата приближающихся самолетов или ракет, в качестве наступательного оружия», - сказал Мауро Джилли, профессор военной стратегии и технологий в Школе Херти.

«Если выстрелить по параболической траектории, при попадании она нанесет определенный ущерб», несмотря на то, что ракеты не используются по своему прямому назначению, добавил он.

Хотя Джилли предостерег от того, чтобы рассматривать использование РМ-48У как признак нехватки ракет у РФ. Он отметил, что это «свидетельствует о том, что Россия использует все, что есть в ее распоряжении, для нанесения удара по Украине».

«Эти ракеты больше не имеют никакого применения, потому что выведены из эксплуатации... Поэтому стоимость их использования очень низка», - добавил Джилл.

Главная цель использования этих ракет - увеличение массы, «это означает, что украинская система ПВО не сможет перехватить все».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com