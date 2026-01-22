Кремль «убрал» пропагандиста Соловьева 18 22.01.2026, 9:37

Владимир Соловьев

Одиозный телеведущий внезапно исчез из эфира.

Российские пропагандисты делают все более резкие и абсурдные заявления, которые им уже стоят, вероятно, карьеры. Недавно Владимир Соловьев нес бред про Армению и страны Центральной Азии и потом исчез из эфира.

Об этом «24 Каналу» рассказал журналист, эксперт-международник Александр Демченко, который поделился мыслями, о дальнейшей судьбе известного российского пропагандиста. Он объяснил, за какие высказывания его могли наказать.

Почему Соловьева могли наказать российские власти?

Демченко отметил, что Владимир Соловьев уже некоторое время не выходит в эфиры со своими программами, ведь его убрали.

«Он не был в отпуске – в отпуск не уходят на один день. У него не вышли две программы после того, как он сделал заявление об Армении. Кстати, после него похожее заявление сделал Александр Дугин (российский пропагандист и идеолог «русского мира» – «24 Канал»). У него также появились проблемы», – отметил эксперт-международник.

Пока неизвестно, по словам журналиста, отправили Соловьева в вынужденный отпуск, отстранили от эфиров на короткое время или наказали деньгами. Кстати, это произошло вскоре после того, как Владимир Путин вручил Соловьеву награду в Кремле.

«Теперь можно говорить, что они взялись за своих. Сначала он (Путин – «24 Канал») предал Долину (российскую певицу, попавшую в скандал с продажей квартиры – «24 Канал»), теперь этих пропагандистов, потом Медведева предаст, который возглавит партию «Единая Россия» на псевдовыборах в Госдуму. Предал всех по очереди», – подчеркнул Александр Демченко.

Поэтому, по мнению эксперта-международника, даже пропагандисты уже не очень радуются и боятся сказать, что-то лишнее в России.

Что этому предшествовало?

Российский пропагандист Соловьев, говоря об Армении отметил, что для России «гораздо больнее то, что происходит в Армении, чем то, что происходит в Венесуэле» и потеря Армении для россиян является «гигантской проблемой». Пропагандист заявил, что, мол, «плевать на международное право, на международный порядок», если для «национальной безопасности» России нужно будет «начать «СВО» в других точках нашей зоны влияния».

На скандальное заявление Владимира Соловьева отреагировали в МИД Армении. Российскому послу в стране вручили ноту протеста, выражающую «глубокое возмущение заявлениями, сделанными в эфире программы государственного телеканала». Ереван отметил, что соответствующие заявления несовместимы с дружескими отношениями между Россией и Арменией.

Пропагандист Александр Дугин также высказал свои мысли, что схожи с заявлениями Соловьева. Он сказал, что Россия не должна соглашаться с существованием суверенной Армении, Грузии, Казахстана и других стран, бывших советских республик.

